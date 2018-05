Da Pigna al Santuario Madonna del Passoscio, escursione fino al Ponte Bausson

Pigna. Dalla piazza della chiesa di San Michele si percorre il carruggio verso la chiesetta Madonna di Lourdes ed in netta salita tra gli ulivi si giunge ad un belvedere vicino alle rovine della antica chiesa di Sant’Antonio.

La mulattiera prosegue tra fasce di olivi e si addentra nel bosco mediterraneo tra lecci e roverelle, fino ad un rio che si oltrepassa attraverso un piccolo ponte in pietra. Si raggiunge il Santuario della Madonna del Passoscio dedicato all’Annunziata costruito su un panoramico poggio con ampia vista su tutta la valle. Nell’edificio annesso al Santuario, ex convento, sono conservati un centinaio di ex voto, commissionati dagli abitanti di Pigna in occasione di tragici eventi. Si prosegue in salita fino al Ponte del Bausson, interamente ricostruito, altissimo sulle gole del torrente che ha scavato molte forre e profonde marmitte dei giganti.

Si prosegue poco sopra fino ad una zona aperta, dove si consuma il pranzo al sacco. Al rientro nel borgo possibilità di visitare la Chiesa di San Bernardo (ingresso 3 euro), i cui interni furono interamente affrescati da Giovanni Canavesio nel 1482: i dipinti rappresentano il Giudizio Universale e le scene della Passione di Cristo. Rientrati in paese si visita la chiesa parrocchiale di San Michele che custodisce il magnifico e imponente polittico di Giovanni Canavesio, dedicato a San Michele Arcangelo e Santi.

Notizie Logistiche

Ritrovo: ore 8,00 a Bordighera davanti alla Stazione FS oppure alle 9 a Pigna nel parcheggio davanti al campo sportivo

Difficoltà: E – Dislivello: 550 m in salita e discesa – Distanza km 12

Tempo di Percorrenza 5 ore + soste

Notizie logistiche: spostamento con i propri mezzi, pranzo al sacco e borraccia – scarponcini con una buona suola – bastoncini

Info e prenotazioni: Liguria Arte Natura

guida escursionistica AIGAE Angela Rossignoli 338 4536788

angela.rossignoli@gmail.com