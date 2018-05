Cordoglio a Bordighera per l’improvvisa morte del commercialista Giuseppe Ghinamo

Bordighera. E’ morto stamane nell’abitazione in via Romana il noto commercialista Giuseppe Ghinamo. Aveva 60 anni. L’uomo, molto conosciuto in città, è stato stroncato da un infarto.

Inutili i disperati tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118 e di due equipaggi della Croce Rossa Italiana di Bordighera. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.