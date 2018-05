“Commercio e turismo, rappresentano il fulcro di crescita”: le azioni di “Obiettivo Imperia” con Claudio Scajola sindaco

Imperia. “La città è come un bellissimo puzzle da comporre, fatto di tanti tasselli che ora trovano difficoltà a dar nuova luce al quadro complessivo di Imperia.

Elemento fondamentale è il commercio, una rete di imprese che deve trovare nuova linfa dalla crescita della città, ma anche contribuire alla ripresa di Imperia. Vogliamo un “Comune Amico” del commercio, attraverso un attento lavoro di squadra tra cittadini, associazioni e commercianti ascoltando le necessita di chi opera nel settore e prendendo decisioni condivise, con l’obiettivo di far crescere Imperia. I nostri concittadini hanno bisogno di Borghi vivi e sicuri, dove trovare risposta ai propri bisogni, il commercio assieme al turismo, rappresentano il fulcro di crescita di questa città” – spiegano Bianca Ammirati, Lilly Benvenuto, Micaela Calzamiglia, Andrea Landolfi, Alessandro Mariani, Nicoletta Oneglio, Eleonora Paglieri, Ester Roman ed Eros Scalzo.

Alcune delle Azioni che Obiettivo Imperia per Claudio Scajola sindaco intende portare avanti sono:

1)Agevolazioni economiche e snellimento burocratico per le attività commerciali, con particolare attenzione per chi opera in zone da rilanciare o apre attività legate alla promozione del territorio, dei Borghi e/o dell’agroalimentare locale.

2)Agevolazioni sulle tasse suolo pubblico e affissioni per le manifestazioni ed eventi promossi da commercianti o senza scopo di lucro per la promozione e valorizzazione dei Borghi e della produzione locale.

3)Agevolazioni alle attività commerciali o associazioni che installano telecamere di sicurezza in esterno.

4)Divieto tassativo di accattonaggio davanti alle attività economiche.

5)Attenta analisi dei mercati e della disposizione dei banchi, garantendo visibilità ai commercianti a posto fisso e nel contempo assicurare la continuità commerciale dei banchi.

6)Regia integrata delle risorse museali, culturali e turistiche della città ,con un sistema di valorizzazione dei “Borghi” ,permettendo cosi una costante aperture nelle festività dei luoghi artistici.

7)Sportello unico delle manifestazioni (un solo referente per tutti gli adempimenti)

8)Valorizzazione del Patrocinio del Comune con agevolazioni e/o gratuita per quelle manifestazioni storiche e radicate o che danno lustro alla città e ne promuovono il territorio senza scopo di lucro.