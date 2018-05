Cominciano i lavori dell’acquedotto di San Romolo: l’annuncio del sindaco Biancheri

Sanremo. “Di progetti per portare l’acqua a San Romolo se ne parla da almeno una trentina d’anni, ma per un motivo o per l’altro questo proposito ha finito nel tempo per passare sempre in secondo piano, ed un bene primario ed essenziale, l’acqua potabile corrente, per tante famiglie è finito per rimanere per decenni un’utopia. E’ il motivo per cui, quando un anno fa decidemmo con Amaie di dare finalmente seguito a questo ambizioso progetto con un maxi investimento ad esso dedicato, promisi ai residenti che ne avrei parlato solo a lavori iniziati. Oggi che i lavori per l’acquedotto sono partiti, lo posso dire“: con queste parole il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri annuncia che i lavori dell’acquedotto di San Romolo sono ufficialmente cominciati.

“Dopo aver portato l’acqua un anno fa ad un centinaio di famiglie al Suseneo, tra sei mesi arriverà ad altre circa duecento famiglie ricomprese tra San Romolo, Bevino e Borello. L’acquedotto di San Romolo ha una valenza molteplice:

1) Sopperire alla cronica mancanza d acqua che, ogni anno, verso fine estate costringe da anni l’Amaie ad utilizzare l’autobotte, con un costo di diverse decine di migliaia di euro.

2) Incanalare il surplus d acqua che, al contrario, le sorgenti erogano in inverno: in tal modo l’acqua la si potrà mandare a caduta per alimentare le zone di San Giacomo, San Giovanni e campo golf, facendo risparmiare il costo del pompaggio dal basso.

3) Antincendio: si potranno installare idranti lungo la strada che sale a San Romolo per consentire, in caso di incendio, il caricamento delle autobotti di Vigili del Fuoco e Protezione Civile in tempi rapidi, evitando che scendano a valle e che perdano tempo che in quei frangenti può essere prezioso.

4) Apposizione della fibra ottica, che oltre al potenziamento della connessione internet permetterà anche l’installazione di telecamere, in quelle zone particolarmente utili a colpire chi porta nei boschi spazzatura d’ogni genere o, peggio ancora, l’azione di piromani.

5) infine, ritengo che l’acqua corrente potrà senz’altro rappresentare un ulteriore importante volano per lo sviluppo sociale e turistico-commerciale della frazione.

Un progetto importante. Un ulteriore passo avanti. Avanti, Sanremo Avanti #insieme”.