Code a Ventimiglia causa lavori, Malivindi (M5S): “Prevedibile che facendo lavori durante festa in Francia, il traffico sarebbe andato in tilt”

Ventimiglia. Scrive Silvia Malivindi, consigliere comunale (M5S).

“Ci risiamo. L’amministrazione ha nuovamente programmato i lavori di rifacimento delle strisce pedonali sulla via principale in una caotica giornata festiva francese, paralizzando così il traffico cittadino e dei comuni limitrofi, visto che la coda arriva a Bordighera.

Era facilmente prevedibile che facendo i lavori durante il giorno dell’Ascensione, festivo in Francia, il traffico sarebbe andato in tilt. Viene da chiedersi perché l’amministrazione non lo abbia previsto, nonostante il problema della programmazione dei lavori nelle giornate festive francesi e monegasche fosse già stato sollevato dalle opposizioni”.