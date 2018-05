CNA organizza un ciclo di incontri sul “Lavorare in sicurezza”

Imperia. CNA dà il via domani pomeriggio, 22 maggio, un percorso di seminari formativi gratuiti con la partecipazione, in qualità di relatori, di funzionari dell’Ispettorato del Lavoro volti alla diffusione della cultura della sicurezza e della legalità in cantiere, che si terranno presso la Sala Incontri del Teatro Ariston a Sanremo (primo piano, sopra il bar) in Via Matteotti 212. Tutti gli incontri prenderanno il via dalle 14 ed avranno ciascuno la durata stimata di 2 ore circa.

“L’obiettivo degli incontri”, afferma Marco Zanotto, presidente Territoriale e Portavoce regionale dell’Unione CNA Costruzioni, “è quello avvicinare le imprese, attraverso un dialogo pratico e costruttivo, al punto di vista di chi agisce in fase ispettiva e di controllo ed evidenziare gli elementi di base della verifica, la descrizione delle attività di vigilanza, dei metodi e delle documentazioni necessarie in materia di sicurezza in cantiere. Il rispetto della normativa, infatti, oltre ad una responsabilità ed un dovere, deve poter rappresentare un vantaggio competitivo e non solo un onere meramente burocratico”.

Questo il programma del ciclo di appuntamenti:

Martedì 22 maggio

Documentazione di cantiere per le imprese e lavoratori in materia di sicurezza

Giovedì 31 maggio

Attività di vigilanza, analisi delle criticità riscontrate, soluzione delle non conformità, regime sanzionatorio (TU 81/2018)

Giovedì 7 giugno

La formazione e l’informazione, i presidi e i dispositivi in materia di sicurezza a tutela dei lavoratori dipendenti

Giovedì 21 giugno

Il distacco dei dipendenti con particolare riferimento al distacco transnazionale ai sensi del D. Lgs. n. 136/2016

Interverranno

Marco Zanotto, Presidente Territoriale e Portavoce regionale dell’Unione CNA Costruzioni.

Isp. Gaspare BURGIO, Responsabile dell’Area 3—Vigilanza Tecnica Ispettorato del lavoro

Isp. Dott. Claudio FERRARI, Responsabile dell’Area 1 di Coordinamento Vigilanza Ispettorato del lavoro

Modera Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia.

La partecipazione all’evento dà diritto al riconoscimento di CFP per gli iscritti al Collegio dei Geometri. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione, da comunicarsi al seguente indirizzo segreteria@im.cna.it o al nr telefonico 0184500309.