Ventimiglia. Forse un turista che non è in grado di leggere la segnaletica stradale o più semplicemente un ciclista irresponsabile colui che questo pomeriggio ha attraversato i tunnel della SS20 tra Trucco e Airole. Il ciclista di per sé non sarebbe in torto se non ci fosse il cantiere, infatti la galleria non presenta segnali di divieto ai velocipedi a 150mt dal portale.

Peccato che da alcuni mesi all’interno dei tunnel è in corso un cantiere, che ha costretto la viabilità a restringersi l’intera lunghezza delle gallerie su una sola corsia a senso unico alternato. Da quando sono iniziati i cantieri è presente il cartello preventivo che vieta il transito alle biciclette, non per dispetto, ma per evitare ingorghi durante il transito alternato delle auto e per prevenire incidenti stradali causati dall’inattenzione dei ciclisti. Ricordiamo quindi agli amanti della bicicletta di fare attenzione poiché non tutte le gallerie sono aperte al transito ai velocipedi, come ad esempio il traforo stradale del colle di Tenda.