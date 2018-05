Imperia. Che quello italiano sia un popolo industrioso lo si sapeva da tempo: nei secoli l’ingegno italico è stato lodato da molti. Non poteva mancare, ai nostri giorni, un’applicazione “tecnologica” dello spirito italiano. Succede ad Imperia, dove forse per noia, forse per gioco, o forse per sfida è nato un gruppo Facebook, rigorosamente “non politico”, dove ci si scambia “santini elettorali”.

Ebbene sì: nel marasma di liste nate a sostegno degli otto candidati sindaci per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, è nato il gruppo “Scambio Santini Elettorali Imperia (SSEI)”, nel quale gli iscritti possono aiutarsi a vicenda nel collezionare i “santini” come fossero figurine di un album.

“Qui non si parla di politica”, si legge nella descrizione della pagina, nata da un’intuizione di Luigi Mattioli, “Lo scopo del gruppo è facilitare la raccolta e lo scambio di santini elettorali, affinché la contemplazione dei volti stampati su cartoncino ci aiuti a superare con un sorriso le difficoltà quotidiane”.

C’è chi appende i “santini” ad una bacheca con l’ausilio di puntine e chi, più organizzato, li posiziona in veri e propri raccoglitori, come si fa per cartoline e francobolli. Insomma, la fantasia non manca. La sfida ovviamente è quella di raccogliere gli oltre cinquecento santini da conservare a futura memoria (visto che una tornata elettorale con così tanti candidati sindaci e consiglieri Imperia non la ricordava).

Per agevolare la raccolta, gli iscritti alla pagina Facebook si incontrano per davvero e scambiano i “santini” doppi con quelli mancanti.