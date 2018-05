Sanremo. Troppo pochi e in via di pensionamento i sei controllori comunali attualmente impiegati per vigilare sull’attività ai tavoli della Casa da Gioco matuziana.

Mettiamoci anche gli ultimi episodi registrati tra i corridoi delle slot machine, con cassette porta banconote che vengono sottratte senza che nessuno se ne accorga.

Due spie che hanno spinto la Giunta a varare sei nuove assunzioni per rafforzare il corpo dei controllori comunali, drasticamente ridimensionato negli ultimi anni.

I nuovi arrivi affiancheranno a tempo pieno i colleghi che attualmente si dividono tre al pomeriggio e tre alla sera.

Il concorso pubblico verrà indetto per posti categoria D, D1, istruttore direttivo. Il requisito minimo per parteciparvi è la laurea triennale in materie giuridiche o economiche.

Non sarà fatto ricorso alla mobilità (la procedura aveva avuto esito negativo già per le due precedenti assunzioni) o alle graduatorie di altri enti. Il contratto previsto è annuale e prorogabile in base alle esigenze di Palazzo Bellevue.

Inoltre avrà luogo lo scatto di ruolo delle altre due unità ora a tempo parziale.

A proposito di Casa da Gioco, a seguoto della commissione consigliare di ieri, è stato convocato il prossimo consiglio comunale per l’approvazione del piano aziendale.