Casinò di Sanremo, aperte le prevendite per Dreamagic: il festival di magia in programma il 1° giugno

Sanremo. “Macina”, successo dopo successo, il calendario Vip del Casinò. Mentre il Roof Garden risuona degli apprezzamenti per Enrico Ruggeri e i Decibel e già si “pregusta” la performance di Paolo Migone, il 18 maggio (ore 21) sul Roof Garden, sono aperte le prevendite per lo spettacolo Dreamagic che si svolgerà il 1 giugno (ore 21) nel Teatro dell’Opera, con un conduttore e interprete d’eccezione Walter Rolfo.

Sottolinea Casinò Spa: “Si tratta di un piacevole ritorno, per rispondere al gradimento suscitato dall’esibizione del Magic Festival Sanremo del dicembre scorso. I professionisti della magia si erano esibiti prima in città poi nel teatro del Casinò, riscuotendo applausi a scena aperta, soprattutto tra i più piccoli, un evento offerto dal Casinò alla città. Abbiamo deciso di proporre la nuova performance di “magia” sempre nel teatro per agevolare la più ampia partecipazione proprio nel fine settimana del 2 giugno, interessante anche dal punto di vista turistico. Inviteremo i nostri migliori clienti ma diamo anche la possibilità agli appassionati di prenotarsi e di poter seguire uno spettacolo originale e coinvolgente. Le prevendite permetteranno di includere Dreamagic anche in una breve vacanza in Riviera, complice il giugno balneare”.

Lo spettacolo è composto da tutta una serie di performance in un crescendo di emozioni e di sorprese che rivoluzionano le leggi della fisica e della razionalità.

Dreamagic è uno straordinario spettacolo, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine.

Ad ogni artista è associata un’emozione. Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello “story-telling“, dove le emozioni rappresentano la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore.

Lo spettacolo sarà condotto da un ospite d’eccezione: Walter Rolfo, autore e conduttore televisivo, illusionista, speaker al TEDxTrastevere e al WiredNext Fest, produttore e ideatore di Masters of Magic, programma di magia condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5, in quattro prime serate. Regia e light design di Alessandro Marrazzo.

Molte le attrazioni: La donna volante, una bellissima modella dà il benvenuto in strada vicino al Casinò e inviterà gli ospiti all’evento fluttuando a mezz’aria in maniera impossibile. Ma ci sarà anche il performer che rimane seduto nell’aria, sospeso nei pressi del casinò, intento a leggere il suo giornale; The theatre show, uno straordinario spettacolo, con i migliori artisti, per un’emozione senza fine.

Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello “story-telling“, dove le emozioni rappresentano la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore. E ancora forme di luci e di colori, trasformisti, i più importanti maghi illusionisti, l’arte della manipolazione delle colombe, il più grande ventriloquo del mondo e tante tante “magiche sorprese” per uno spettacolo che si farà ricordare e che supererà le più altisonanti aspettative.

Biglietti

I prezzi sono: Platea 1° settore € 30,00 – Platea 2° settore € 20,00 – Galleria € 15,00.

Il botteghino del teatro sarà aperto nei giorni di martedì e giovedì con orario 16-19, e il giorno dello spettacolo con orario 16-19/20-21.

Per info negli orari di botteghino tel. 0184-595273 – fuori orari botteghino tel. 0184-544633.

Ecco il programma dei prossimi eventi sino a giugno 2018

Un mixer d’impatto, che sino a giugno, propone ancora, Paolo Migone, Dreamagic e Anna Tatangelo. E dopo giugno? Naturalmente partirà sui binari dell’esclusività e del divertimento il calendario eventi estivi del Casinò di Sanremo.

28 aprile ENRICO RUGGERI & DECIBEL – Roof Garden 18 maggio PAOLO MIGONE – Roof Garden 1 giugno DREAMAGIC –Teatro dell’Opera 30 giugno ANNA TATANGELO Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543