Case popolari Imperia, Mezzera (PD): “Questo modo di far politica serve per accaparrarsi voti”

Imperia. Il capogruppo del PD del comune di Imperia, Gianfranco Mezzera, dichiara “abbiamo tutti letto la notizia che Arte ha proceduto all’assegnazione delle case popolari, con una manifestazione in pompa magna alla presenza delle maggiori autorità. Oggi scopriamo che le case non sono ancora finite ed in particolare mancano gli allacci alle utenze.

Questo modo di far politica, a mio parere, appartiene al passato. Siamo in campagna elettorale e tutto serve per far notizia e per cercare di accaparrarsi i voti dei cittadini assegnatari e non. Ritengo che questi comportamenti siano scorretti e fatti sulla pelle di coloro che legittimamente hanno diritto ad abitarci in quanto assegnatari”.