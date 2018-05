Carenza sangue negli ospedali della Provincia: apertura eccezionale dei centri Fidas a Imperia e Sanremo

Si comunica che il giorno sabato 26/05 i centri fissi di raccolta sangue Fidas di Imperia e Sanremo rimarranno eccezionalmente aperti per l’intera giornata per far fronte alla carenza di sangue negli Ospedali della nostra Provincia.

Più precisamente:

Centro raccolta fisso di Imperia Via don Abbo il Santo 12 – grattacielo A. Doria (V piano)- tel 0183/296395, sarà aperto dalle 07.30 alle 12 e dalle 15 alle ore 18.30.

Centro raccolta fisso di Sanremo Via Manzoni 39 (ex mensa popolare)-tel 0184/576385, sarà aperto dalle 07.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

Si chiede ai donatori e non, di raggiungere il centro più vicino per intervenire con una donazione, portando così un grande aiuto ai malati che aspettano fiduciosi negli ospedali.