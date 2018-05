Cane perso sul monte Toraggio, per le ricerche si mobilitano i vigili del fuoco

Pigna. Da ieri manca da casa il cane del proprietario del rifugio di Gouta. L’animale si era allontanato insieme ad alcuni escursionisti e non è più tornato. A cercarlo sul monte Toraggio, questa mattina, saranno i vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino e Fluviale. E’ probabile che il cane si sia perso, ma non si esclude che possa essere caduto in qualche precipizio e che ora non riesca più a tornare a casa.