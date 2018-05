Camporosso. Una discarica comunale di fine anni Sessanta, inizio anni Settanta, con sacchi neri pieni di rifiuti coperti dalla terra, sta riemergendo a causa dell’erosione dovuta alle piogge insistenti dell’ultimo periodo. A preoccupare è la vicinanza al torrente Nervia, nelle cui acque si stanno riversando i rifiuti.

La fuoriuscita di materiale dalle sponde del Nervia si è verificata in via Circonvallazione, nell’area vicino all’attuale discarica di smaltimento rifiuti, da qualche anno trasformata in una pista da motocross.

Galleria fotografica Camporosso, le immagini eloquenti della discarica "riemersa" dalle sponde del Nervia









“Da pochi giorni siamo a conoscenza di questo problema”, ha dichiarato il sindaco Davide Gibelli, “Cercheremo di intervenire con immediatezza vista la gravità di quello che sta succedendo”.

Già lo scorso anno era fuoriuscito, nella stessa area, del materiale plastico legato alla vecchia discarica comunale: “Ma sembrava un fenomeno marginale”, ha spiegato ancora il sindaco, “Ora invece, sembra che stia emergendo una quantità di rifiuti che ancora non siamo in grado di quantificare. Per questo ci siamo consultati con dei tecnici e abbiamo in programma un incontro in Provincia per cercare di capire come agire”.

Nel frattempo i germani reali giocano nel torrente, tuffandosi tra i rifiuti e plastica e altri materiali fanno “bollire” l’acqua, creando bollicine bianche che si spostano, velocemente, verso il mare.