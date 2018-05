Camporosso, i 50 anni di attività di Pasta Fresca Morena e Radio Intemelia

Camporosso. Si è conclusa domenica 20 maggio la festa dei 50 di Pasta Fresca Morena e Radio Intemelia all’arena Bigauda di Camporosso.

I ringraziamenti del vice presidente e del presidente del Sestiere Burgu, Mario Del Peschio e Ramon Bruno, vanno a tutto lo staff che ha collaborato all’organizzazione, ai ragazzi che hanno lavorato in cucina, all’amministrazione comunale di Camporosso e a tutti gli amici che sono stati presenti in questi tre giorni di festa e che hanno condiviso un traguardo così importante per le due attività ventimigliesi.

Gli appuntamenti continueranno durante l’estate e domenica 3 giugno toccherà ai vogatori del Sestiere Burgu, questa volta in mare nelle acque antistanti il Circolo La Scogliera alle 17 con una sfida di Gozzi Liguri. Manifestazione che servirà a contendersi il punteggio per il Palio Marinaro.