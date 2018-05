Camporosso, a favore o contro il contratto di governo? Sabato stand della Lega nelle Braie

Camporosso. Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, la sezione della Lega di Val Nervia e Val Verbone sarà presente nel piazzale antistante il centro commerciale Maxisconto di via Braie con un gazebo, dove potranno recarsi tutti i cittadini (anche non simpatizzanti del Carroccio) che vorranno esprimere, in forma anonima, il loro essere a favore o contro il “contratto di governo” Lega-Movimento 5 Stelle.

Allo stand sarà presente l’onorevole Flavio Di Muro.