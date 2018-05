Calano gli incidenti mortali in Costa Azzurra: 49% in moto, tra le cause alcol e droga

In Francia, secondo il Osservatorio Nazionale Interministeriale per la sicurezza stradale (ONISR), nonostante un numero maggiore di incidenti stradali, 3.684 persone sono morte sulle strade d’oltralpe nel 2017, 54 in meno rispetto al 2016. Gli incidenti mortali in Costa Azzurra mostrano, tuttavia, un calo del 7%.

Secondo quanto scrive Nice Matin, nelle Alpi Marittime, il calo della mortalità è ancora più evidente. Cinquantacinque persone sono morte in un incidente stradale nel 2017, in calo del -7% rispetto al 2016. Una cifra tanto più positiva che sta aumentando a livello regionale: +4% degli incidenti mortali per la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, o 346 persone sono morte.

Sulla Costa Azzurra, i veicoli a due ruote sono coinvolti in quasi il 49% degli incidenti mortali dal 2013, un numero superiore alla media regionale (35%). L’abuso di alcool (29%) e i narcotici (18%) rimangono tra le principali cause di mortalità sulle strade della Costa Azzurra.