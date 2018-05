Sanremo. Missione genovese martedì per l’assessore Mauro Menozzi e il segretario generale Tommaso La Mendola, ai quali potrebbe aggiungersi anche il sindaco Biancheri, alla volta degli uffici del demanio per discutere dell’incredibile situazione di Bussana Vecchia, il borgo terremotato nel 1887, tornato alla ribalta della cronaca nazionale quando agli “occupanti” sono state notificate cartelle esattoriali per decine di migliaia di euro.

La situazione è in stallo: da un parte il ricorso al Tar contro la delibera sul piano di valorizzazione (l’incameramento della frazione nei beni del Municipio), dall’altra i contenziosi aperti dai residenti per contestare le richieste di indennizzo fatte loro dall’Agenzia statale.

Dopo la doccia fredda delle opposizioni anche nei confronti degli atti di Palazzo Bellevue, nella riunione dei capigruppo che si è tenuta venerdì scorso si è tornati a parlare di un ordine del giorno condiviso da presentare il 14 maggio prossimo, nel consiglio comunale convocato per discutere dell'”affaire” Rivieracqua e approvare il calendario manifestazioni.

Un messaggio politico da indirizzare all’attenzione del demanio che per cinquantìanni non ha fatto e detto nulla, salvo poi battere cassa proprio nel momento in cui si iniziato a discutere di passare Bussana Vecchia sulle spalle della città dei fiori.