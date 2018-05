Busitalia offre sconti per Malpensa, partenze da Sanremo e Ventimiglia

Da circa una settimana due hostess stanno distribuendo dei piccoli volantini promozionali di Busitalia Fast, il nuovo servizio di trasporto pubblico su gomma a cura di una società che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Le due hostess, con orari diversi, stazionano nell’atrio delle stazioni ferroviarie di Sanremo e Ventimiglia e a tutti i viaggiatori regalano piccoli volantini promozionali che contengono un codice che consente di ottenere uno sconto di 3 euro sul normale prezzo di acquisto di un biglietto per qualsiasi tratta coperta da Busitalia Fast.

Al momento da Ventimiglia in piazza Costituente e Sanremo in piazza Cesare Battisti dalla vecchia stazione ferroviaria è garantito il viaggio con destinazione Milano (Lampugnano e quindi l’aeroporto di Malpensa) con prezzi medi intorno ai 10 euro per tratta ma a seconda dei giorni e degli orari il costo può scendere sino a soli 5 euro.

La probabile intenzione è quella di fare concorrenza a Flixbus che con i suoi trasporti low-cost sta conquistando fette di mercato sempre più ampie. L’offerta promossa nelle due stazioni della nostra provincia è valida per acquisti e prenotazioni sino al 15 luglio per viaggi da consumare entro il 31 luglio e non è cumulabile con altre promozioni.