Bordighera. Il candidato sindaco della lista Bordighera Vince Vittorio Ingenito, presenta in anteprima i sedici candidati al consiglio comunale di Bordighera, dieci uomini e sei donne che provengono da diverse esperienze sociali e professionali.

“Non ho personalmente una grande passione per le formule politiche come, immagino, i miei concittadini. Le formule politiche possono trovare una ragione a livello nazionale o regionale ma non risolvono i problemi dei cittadini di Bordighera”, ha dichiarato Ingenito, “Bordighera Vince è una lista civica di moderati, aperta, che si rivolge ai cittadini con la collaborazione di persone competenti, determinate, professionisti, imprenditori, dipendenti e pensionati che hanno un solo interesse comune: il bene della città di Bordighera e delle sue frazioni. Devo ringraziare anche le persone che fino ad oggi hanno collaborato con la nostra squadra e che non hanno trovato spazio nella lista, augurandomi che il loro prezioso contributo possa essere sempre presente per ogni decisione che dovremo prendere in futuro”.

Tutti i candidati:

Marzia Baldassarre – Avvocato

Laura Pastore – Commerciante

Stefano Gnutti – Farmacista

Tiziana Rossi – Lavoratrice dipendente

Mauro Bozzarelli – Agente Guardia di Finanza

Francesca Mutascio – Imprenditrice settore balneari

Marco Laganà – Imprenditore agricolo

Stefano Sapino – Veterinario

Melina Rodà – Imprenditrice

Marco Farotto – Pensionato ex insegnate

Melisa Vulcan – Business analyst

Giovanni Ramoino – Pensionato ex Coldiretti

Angelo Tripodi – Impiegato

Gianluca Gazzano – Elettricista

Walter Sorriento – Agente di Polizia Locale

Claudio Gavioli – Fotografo