Bordighera Vince si presenta alla cittadinanza e svela quattro nuovi candidati

Bordighera Vince si presenta alla cittadinanza. Sabato 12 maggio alle 18.30 la Sala Rossa del Palazzo del Parco ospiterà il primo incontro pubblico della lista civica del candidato sindaco Vittorio Ingenito.

Intanto la squadra si arricchisce di altri quattro candidati che rappresentano competenze specifiche necessarie per un’amministrazione efficiente della Città di Bordighera: per il commercio, Laura Pastore, titolare dello storico negozio di abbigliamento “Liolà Pastore Moda” di via Vittorio Emanuele e Melina Rodà, agente immobiliare e socia dell’Agenzia Due Emme di via Vittorio Emanuele; Walter Sorriento, agente di polizia locale che si occuperà di viabilità e sicurezza; Tiziana Rossi, frontaliera, che si interesserà delle frazioni, in particolare di Sasso dove i genitori gestiscono il Bar Ristorante “Carpe diem da u triu”.

La Lista Bordighera Vince nei prossimi giorni annuncerà gli altri candidati.