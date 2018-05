Bordighera. “Non semplici parole o le solite promesse elettorali: “Progetto Bordighera” e i partiti che compongono il Centrodestra tutti uniti (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) scendono in campo pronti a concretizzare fatti”: si presenta così la squadra che parteciperà alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

“Una squadra completamente rinnovata, composta da persone che vogliono dare continuità ai progetti avviati negli ultimi cinque anni ma, soprattutto, che si impegneranno a realizzare un programma importante”, commenta il sindaco Giacomo Pallanca.

di 16 Galleria fotografica Lista Pallanca









“La lista nasce sulla scia del modello Toti che ha conquistato via via negli ultimi tre anni le maggiori città liguri, Regione compresa. Un modello che rappresenta un’amministrazione efficiente sotto ogni aspetto, che opera seguendo uno schema ben preciso nel quale mai hanno prevalso le ambizioni del singolo, ma solo le esigenze della comunità, gli interessi dei cittadini.

Ciò viene confermato anche nell’ultimo intervento concretizzato a Bordighera, condiviso dalla giunta Toti con il sindaco Pallanca che per primo si è battuto per garantire ai bordigotti la salvezza dell’ospedale Saint Charles (destinato altrimenti alla chiusura in tempi rapidi). Sono state già concluse, infatti, tutte le procedure d’appalto per riaprire (entro pochi mesi) il pronto soccorso”.

“I candidati della lista “Giacomo Pallanca sindaco”, rappresentando davvero la città perché vivono ed operano da sempre sul territorio, si sono già rimboccati le maniche affinché Bordighera possa ritornare ai fasti del passato”.

“Progetto Bordighera, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, lavoreranno fianco a fianco con l’intera comunità, con gli operatori di settore, le associazioni di categoria, gli enti culturali e sportivi, il tessuto commerciale e floricolo, privilegiando i progetti sociali, andando incontro alle esigenze delle famiglie”.

“La prossima riapertura della Rotonda, dopo quasi dieci anni, è solo uno dei tanti grandi progetti già realizzati ed è stato approvato e finanziato anche quello relativo alla nuova scuola materna di via Napoli (potrà ospitare oltre 200 bambini)”.

“Pallanca ha già promosso la riqualificazione del Palazzo del parco e del centro cittadino (interventi entrambi finanziati da tempo, il primo a carico di privati) e, ancora insieme alla Regione, realizzerà il proseguio della pista ciclabile che dal confine collegherà tutta la costa. In attesa di concretizzare altre, importanti, opere come la riapertura di villa regina Margherita”.

Ecco i nomi dei candidati:

Veronica ALBANESE, Responsabile commerciale;

Liliana BOCCA, Medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio;

Federico BERTAINA, Imprenditore esperto di Digital Marketing;

Cristina BULZOMI’, Avvocato;

Andrea CALLEGARI, Imprenditore;

Francesco DE BELLA, Pescatore;

Massimiliano DI VITO, Imprenditore;

Marco FECI, Farmacista;

Laura FERMI, Consulente europrogettista;

Rocco GIACOBBE, Direttore di banca;

Sabrina MARAGLIANO BRIZIO, Tecnico di laboratorio (ospedale di Bordighera);

Margherita MARIELLA, Architetto;

Alessandro ODDONE, Responsabile dello sportello di Sanremo dell’Agenzia delle Entrate- riscossione;

Marcello PALLANCA, Geometra;

Cristina RAGONESE BONELLI, Imprenditrice;

Carmelo TAVERNA, Artigiano.