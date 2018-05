Bordighera. La Scuola di Musica Comunale è stata fondata nel 1968. Poco dopo si formò una piccola orchestra, composta da studenti, insegnanti e fan della musica. Nel corso degli anni, man mano che il numero di studenti di musica cresceva, arrivarono anche due orchestre: la “Neckarsulm Chamber Orchestra”, composta da ex studenti e appassionati di musica, e la “School Orchestra”, che è stata chiamata Youth Symphony Orchestra dal 1990.

Entrambe le formazioni sono oggi importanti istituzioni nella vita culturale della regione. Nel giro di un decennio, l’orchestra scolastica con circa 30 membri è diventata un grande ensemble sinfonico con circa 80 bambini, adolescenti e giovani adulti di età compresa tra 12 e 25 anni. Molti di questi giovani musicisti hanno ricevuto premi al concorso “Jugend musiziert”. Ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.15 i musicisti si incontrano nella sala concerti della Scuola di Musica Comunale dove trascorrono molte ore insieme.

Si sono esibiti in Gran Bretagna, Stati Uniti, Spagna, Svezia, Danimarca, Francia, Grecia, Ungheria, Romania, Austria, Italia e Svizzera dove hanno eseguito concerti divertenti e indimenticabili. I concerti annuali di Capodanno e i concerti con cori a Neckarsulm e dintorni sono organizzati dall’orchestra. Negli ultimi 25 anni, l’ensemble ha eseguito oltre 250 concerti a Neckarsulm, in Germania e all’estero.

Jochen Hennings è nato a Darmstadt, ha studiato dopo la scuola superiore presso l’Università statale di musica di Stoccarda, prima musica scolastica e inglese; successivamente ha superato l’esame per diventare un insegnante di musica e l’esame di diploma in materia di violoncello. Dopo dieci anni di lavoro come insegnante a tempo pieno alla Städtische Musikschule Heilbronn, è stato eletto direttore della Städtische Musikschule Neckarsulm nel 1990. Da allora è anche direttore artistico della Youth Symphony Orchestra e nel 1994 è stato nominato direttore musicale dal Consiglio Comunale della capitale distrettuale di Neckarsulm.