Bordighera, Palazzetto dello sport, interviene De Vincenzi: “Chiesta convocazione della commissione consiliare”

Bordighera. Scrive Luca De Vincenzi in merito alla situazione del Palazzetto dello Sport.

“In data odierna ho provveduto a richiedere al Sindaco di Bordighera e all’assessore Bulzomì la convocazione in tempi ristretti della Commissione consiliare Sanità, Salute, Sociale, Sport per discutere sull’affidamento della gestione del Palazzetto dello sport.

Il 30 giugno scadrà la proroga accordata all’attuale gestore del Palazzetto dello sport ma la gara per l’affidamento della gestione non è andata a buon fine per cui dovrà essere indetta una nuova gara.

Il Comune di Bordighera, a questo punto, si trova in condizioni di emergenza per l’affidamento della gestione del Palazzetto tenuto conto che non può essere ritardata la riapertura oltre i primi di settembre, periodo in cui riprendono le normali attività sportive.

Si sta creando una situazione di incertezza presso i giovani utenti e le società sportive, considerato anche il precedente negativo che ha visto il circolo tennis chiuso per oltre un anno.

Per questa ragione ritengo necessario che l’amministrazione chiarisca in Commissione consiliare quale è la situazione attuale riguardo al nuovo bando; quali sono i tempi previsti per l’affidamento della gestione; quali sono, se ci sono, le strade alternative da percorrere, nel caso in cui anche questa volta il bando non vada a buon fine, per riaprire la struttura nei tempi necessari a garantire la ripresa delle attività sportive.

La discussione in Commissione consiliare garantisce notizie ufficiali e approfondite dal parte dell’amministrazione comunale e offre la possibilità di partecipare, come auditori, ai futuri candidati Sindaco, che erediteranno la pratica da affrontare con urgenza, e alle società sportive che vorrebbero essere tranquillizzate sul futuro della struttura”.

In allegato il testo della convocazione: Bando del Palazzetto dello Sport – Richiesta di convocazione terza Commissione consiliare