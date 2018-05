la posizione

Bordighera, Mara Lorenzi sul Daspo Urbano: “Mi sono attivata da tempo su cosa è fattibile”

"Desidero far notare che il fenomeno dell’accattonaggio e’ diffuso in tutta l’Italia, e che Ordinanze emesse da alcune citta’ per vietare l’accattonaggio sono state impugnate di fronte al TAR"