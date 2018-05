Bordighera, Mara Lorenzi replica sulla segnalazione del caso parcheggi a Borghetto San Nicolò

Bordighera. Sulla segnalazione della situazione parcheggi e degrado a Borghetto San Nicolò interviene Mara Lorenzi di “Civicamente Bordighera”.

“Il lettore che ha scritto queste righe ha mille ragioni per lamentare il reale e totale abbandono di questo piccolo e bellissimo borgo, i cui antichi abitanti nel 1471 hanno dato origine alla città di Bordighera.

I problemi citati dal lettore – e molti altri — sono dolorosamente presenti al gruppo Civicamente Bordighera che si presentera’ alle prossime elezioni amministrative, con Candidato Sindaco Mara Lorenzi. E che e’ determinata a fare della rinascita del Borghetto una priorita’. L’ascolto della popolazione e’ stato capillare durante molti mesi, ben due partecipanti alla lista abitano al Borghetto, e un intero capitolo del Programma Amministrativo e’ dedicato al Borghetto (vedi “Città connessa alle sue frazioni” pag. 15 del programma scaricabile in PDF a 3http://civicamentebordighera.it/programma/ ).

Su un aspetto dissentiamo dalle parole del lettore. Gli abitanti di Borghetto, come quelli di Bordighera, non sono “anarchici”; piuttosto li vediamo stanchi e disillusi da un’assenza cronica di “amministrazione”, o meglio di una “buona amministrazione” che agisca per il bene della città e dei cittadini…….Ne nascono soluzioni improvvisate e di comodo che spesso peggiorano i mali esistenti.

L’abbandono di Borghetto, delle Due Strade, e di tante altre zone della città (ieri sera un gruppo di cittadini di Bordighera Alta ci faceva le stesse denunce) potrebbero bastare da soli a giustificare la necessità di un cambiamento profondo di persone, di capacità, e di stile perche’ davvero cambi finalmente la rotta. Noi siamo fiduciosi perché saranno i cittadini a decidere”.