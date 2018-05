Bordighera, la presentazione del libro di Ferruccio Francescotti “La parola fu l’inizio”

Bordighera. Verrà presentato giovedì 24 maggio 2018 alle 17.30 presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera il libro di Ferruccio Francescotti intitolato ‘La parola fu l’inizio’.

L’autore nato a Ventimiglia, appassionato da tanti anni di astronomia e antropologia, ha pubblicato alcuni libri fra i quali, il più conosciuto, ‘Un amico che viene da lontano’ (La Storia del lupo). In questa nuova opera si va alla ricerca del linguaggio articolato per l’avanzamento tecnologico nello spazio e nel tempo; ingresso libero per il pubblico.