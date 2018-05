Bordighera. Ci scrive un nostro lettore riguardo la situazione parcheggi a Borghetto San Nicolò.

“E’ da anni che soggiorno a Borghetto San Nicolò nel periodo primaverile/estivo avendo la seconda casa e ho già denunciato il fatto alla Polizia Municipale tempo addietro ma senza riscontri. Sembra che la frazione sia stata abbandonata a se stessa e che il Comune di Bordighera non abbia interesse a occuparsi della situazione in cui versa il paese. Nonostante ci sia un grande parcheggio a un centinaio di metri dalla frazione, moltissimi abitanti parcheggiano senza problemi nella piazza, ignorando gli spazi riservati ai disabili, carico e scarico e i divieti di sosta (ricordo che vige dalle 0 alle 24). Nessuno ha mai pensato che se nella notte se qualcuno dovesse sentirsi male l’ambulanza non riuscirebbe ad accedere in piazza Alpini? Gli abitanti di Borghetto hanno perso il senso civico e il rispetto del codice della strada?

Ricordo che fino a qualche anno fa le due piazze: Oberdan e Alpini erano libere dalle auto e i bambini erano liberi di giocare, ora il decoro viene a mancare dando al paese un’immagine di “anarchia” (che in effetti non manca). Senza parlare di come hanno ridotto il pavimento di piazza Alpini: si riescono a riconoscere dove le auto si parcheggiano perché ci sono le chiazze di olio motore sulla pavimentazione. Un paese a parer mio lasciato a se stesso, dove con pochi interventi potrebbe diventare la frazione più bella di Bordighera”.