Bordighera, il programma del candidato sindaco Trucchi sulla sanità

Bordighera. Il candidato sindaco Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera esprime i suoi progetti futuri per quanto riguarda il programma in materia di Sanità per la città delle Palme:

“Abbiamo intenzione di collaborare lealmente e costruttivamente con la Asl e con l’assessorato regionale competente. Dobbiamo però rilevare due criticità esistenti. Per quanto riguarda l’ospedale non abbiamo preclusioni di principio contro l’ingresso dei privati, ma riteniamo assolutamente impossibile la realizzazione del Pronto Soccorso con l’impegno economico preventivato e ci riserviamo di verificare con attenzione quali saranno gli obiettivi realisticamente raggiungibili.

Per le attività sanitarie extraospedaliere riteniamo debba essere realizzato il Palasalute che manca solo a Bordighera per quanto riguarda ASL1 e debba essere rivista la quota economica attribuita dalla Regione al nostro Distretto Sanitario”.