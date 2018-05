Bordighera, Iacobucci (FdI) si unisce al cordoglio per la scomparsa del commercialista Giuseppe Ghinamo

Bordighera. Il coordinatore regionale Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci si unisce al cordoglio per la scomparsa del commercialista Giuseppe Ghinamo, scomparso ieri nella sua abitazione in via Romana all’età di 60 anni:

Scrive Iacobucci: “Apprendo con vero sconcerto della prematura scomparsa del caro amico Giuseppe Ghinamo di cui conservo un bellissimo ricordo insieme a veri sentimenti di stima e simpatia. Alla famiglia invio i miei più sentiti sensi di cordoglio unitamente agli amici Gianni Berrino e Alessandro Panetta“.