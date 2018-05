Bordighera, i cittadini organizzano incontri con i candidati sindaci

Bordighera. A Bordighera Alta un gruppo di cittadini ha organizzato degli incontri tra la popolazione e le liste che si presenteranno alle elezioni del 10 Giugno. Le serate saranno concentrate nella seconda metà di maggio e si svolgeranno presso i locali di Santa Rosa, dalle 20.45.

E’ stato preparato un programma in 10 punti per rimarcare gli argomenti più importanti per i residenti. Sarà l’occasione per conoscere i vari candidati e confrontare le proposte dei cittadini e i programmi elettorali. La cittadinanza è invitata.

Di seguito il calendario degli incontri:

– Giovedì 24 maggio Bordighera Vince” del candidato sindaco dott. Vittorio Ingenito;

– Giovedì 31 maggio incontro con la lista: “Semplicemente Bordighera” del candidato sindaco dott. Giuseppe Trucchi;

– Venerdì 1 giugno incontro con la lista: “Insieme si cambia” del candidato sindaco senatrice Donatella Alabano.

E’ possibile visionare Il programma per la valorizzazione del Borgo, pensato da chi all’interno di esso ci abita.