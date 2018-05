Bordighera, il matuziano Enzo Mazzullo organizza la rassegna “La Costiera dei Monologhi”

Bordighera. L’attore matuziano Enzo Mazzullo, reduce dall’Antigone di Roma, organizza un premio per monologhi. Si può partecipare inviando un video alla sua email, dopodiché, ai selezionati verrà comunicato l’esito.

La rassegna si chiamerà: “La Costiera dei Monologhi”. La cerimonia di premiazione avverrà a Bordighera, presso l’ex Chiesa anglicana, in data ancora da stabilire (a secondo dai partecipanti) per qualsiasi riferimento concernente il bando e il regolamento, opportuno visionare il seguente video:

Per maggiori informazioni, ufficio stampa E.M. 3917928808.