Bordighera. “Sono cinque anni che mi reco a Roma per ritirare la Bandiera Blu da portare a Bordighera. E’ un onore e una grande gioia”. Lo ha dichiarato l’attuale vicesindaco e assessore alla Spiagge Massimiliano Bassi, in corsa alle prossime elezioni amministrative con la lista civica “Semplicemente Bordighera”. Bassi si è recato a Roma per ritirare il prestigiosi riconoscimento assegnato alla “Città delle Palme” dalla Foundation for Environmental Education (FEE).

“Bordighera è una delle pochissime località del Ponente ad aver ricevuto il riconoscimento della FEE a testimonianza dei successi che si possono ottenere lavorando bene sul depuratore, per il quale abbiamo attuato importanti investimenti, sui servizi alle spiagge e sulla raccolta differenziata”, ha aggiunto Bassi, “Un grazie lo devo rivolgere a tutti i cittadini che soprattutto in merito alla raccolta dei rifiuti sono stati chiamati a fare dei sacrifici; agli operatori ecologici e ai turisti”.

“Se saremo eletti (con la lista Semplicemente Bordighera guidata da Giuseppe Trucchi, ndr) punteremo ancora di più sulle spiagge, che cercheremo di migliorare”, ha concluso Bassi.