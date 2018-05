Bordighera. Auto in fiamme in via Sant’Ampelio, vicino alla strada statale Aurelia. Il rogo si è sviluppato, per cause da accertare, verso le 18. dal cofano del veicolo: una Fiat 500 modello intermedio.

Fortunatamente il giovane guidatore ha fatto in tempo ad abbandonare il veicolo, inisieme ad un passeggero, prima che fosse troppo tardi. L’auto è andata comunque semidistrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Ventimiglia, che hanno domato fiamme alte anche 2 metri. Non si registrano feriti.