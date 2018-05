Bordighera, approvate tariffe per prestazioni della polizia locale

Bordighera. Il Comune ha approvato lo schema di accordo e ha determinato le tariffe relative alla disciplina delle prestazioni soggette a pagamento, rese dalla polizia locale a favore di terzi. Il tutto, tenuto conto che “sussistono situazioni in cui è richiesto (da parte di soggetti privati o pubblici) il servizio, oltre il normale orario di lavoro, degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per lo svolgimento di funzioni d’istituto”. Situazioni che si verificano, ad esempio, in occasione di spettacoli, manifestazioni e competizioni sportive. Iniziative di carattere privato che soddisfano anche esigenze di ordine e di sicurezza e fluidità della circolazione in genere.

Le tariffe al costo dei veicoli impiegati per i servizi facoltativi a pagamento e costo del veicolo, necessariamente previsto nei servizi facoltativi a pagamento. Tipologia (Autovettura o ufficio mobile): costo giornaliero (oltre 6 ore e fino a 12 ore per evento) è di 50 euro. Costo orario di 8 euro, se l’evento ha durata massima di 6 ore.

Le tariffe al costo per ogni veicolo ulteriormente impiegato nei servizi facoltativi o a pagamento. Autovettura/ufficio mobile: costo giornaliero (oltre 6 ore e fino a 12 ore per evento) è di 40 euro; costo orario (fino a 6 ore ad evento) è di 6 euro.

Motoveicolo/ciclomotore: costo giornaliero (oltre 6 ore e fino a 12 ore per evento) è di 30 euro; costo orario (fino a 6 ore ad evento) è di 4 euro.