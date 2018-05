Bordighera, alla Chiesa Anglicana la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “La Riviera dei monologhi”

Bordighera. Oggi alle 17, nella splendida cornice della Chiesa Anglicana si terrà la cerimonia di premiazione della 4° edizione del concorso nazionale “La Riviera dei monologhi”, bandito e organizzato dall’autrice teatrale Virginia Consoli con la sua compagnia: il Teatro Helios.

Ben sessantasette testi provenienti da tutta Italia hanno partecipato al concorso, compresi delle tre sezioni del premio: drammaturgia, video per attori e poesia. I vincitori delle diverse categorie ( Miglior corto, Miglior Testo per l’Impegno civile, Miglior Personaggio Maschile, Miglior Personaggio Femminile ecc) e i primi tre classificati di ogni sezione verranno premiati con diplomi e libri messi gentilmente a disposizione dal Teatro Helios e da pregiati sponsors libri quali le Edizioni Zem (Vallecrosia) di Claudio Porchia che ha curato tutte le antologie dei finalisti del concorso e la giallista Raffaella Ferrari di La Spezia, autrice di numerosi romanzi thriller, vincitrice di prestigiosi premi letterari; i primi tre classificati ( il cui nome, come per gli altri concorrenti, sarà svelato solo in sede di premiazione ) riceveranno anche una targa.

Verranno effettuate letture tratte dai testi premiati con l’adattamento e le letture di Virginia Consoli, affiancata dagli attori Loredana De Flaviis e Gioacchino Logico. Saranno presenti personaggi eminenti del mondo della cultura del giornalismo: quest’anno l’ospite d’onore sarà lo scrittore Bruno Gambarotta. A fine cerimonia verrà offerto dall’organizzazione un rinfresco nei giardini dell’Anglicana. Per la seconda volta nella storia di questo premio, la cerimonia avrà una prosecuzione nella nuova sede operativa della compagnia a Bordighera alta, in via Bastioni 81 : gli autori che vorranno fermarsi alle 21 potranno esibirsi nella sede per la durata di dieci minuti circa ciascuno e presentare il proprio lavoro e la propria attività artistica.

“La serata è aperta a tutti e rientra nel pieno spirito del concorso, ossia dare visibilità alle nuove leve della drammaturgia contemporanea senza chiedere nulla in cambio, ma per il semplice gusto di condividere le medesime passioni con i colleghi e col pubblico e portare un po’ di teatro in questo lembo di Ponente che sembra solo essere legato al turismo e alla spensieratezza.

Si ringraziano il Comune di Bordighera, il ristorante La Balena Bianca di Paola Chiolini, che preparerà e allestirà il buffet, Barale biciclette che ha confezionato le targhe, Colacito Fiori per l’omaggio floreale alle autrici e alle ospiti. L’ingresso è gratuito” – fanno sapere gli organizzatori.