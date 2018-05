Bordighera, 7 Vizi Capitali e Desigual Star organizzano un torneo di calcio balilla a coppie

Bordighera. Domenica 13 maggio verrà organizzato un torneo di calcio balilla a coppie nella città delle palme.

Le iscrizioni chiuderanno alle 14 del 13 maggio. La quota d’iscrizione è di 15 euro a concorrente. I premi saranno definiti alla chiusura delle iscrizioni. Il torneo seguirà le regole esposte. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare Giovanni allo 0184 260247. L’evento organizzato di 7 Vizi Capitali e Desigual Star si terrà in via Roma 57.