Bordighera, 7 Vizi Capitali e Desigual Star organizzano un torneo di biliardo “Pool 8″ singolo

Bordighera. I 7 Vizi Capitali e Desigual Star organizzano un torneo di biliardo “Pool 8″ singolo domenica 13 maggio.

Alla fine del torneo verranno consegnati dei premi al 1°; 2° e 3° classificato. E’ possibile iscriversi entro le 14 del 13 maggio. Quota d’iscrizione 20 euro.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni di 7 Vizi Capitali, in via Romana 57, allo 0184 260247.