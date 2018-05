“Bordi… Gotti Top 10″ al Teatro Ariston di Sanremo, biglietti ancora disponibili

Sanremo. Domani 25 maggio andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo lo spettacolo “Bordi…Gotti Top 10” per raccogliere fondi che andranno a sostenere il servizio centro cure palliative della Lilt di Sanremo. Il varietà musicale rappresenterà un’occasione in più per festeggiare insieme all’associazione Bordi…Gotti i loro 10 anni di spettacoli.

La serata, con il patrocinio del comune di Sanremo, vedrà impegnati 10 musicisti e 30 coristi. Non mancheranno sketch esilaranti ma soprattutto il varietà proporrà tanta buona musica e divertimento. Ospiti della serata saranno il grande Vittorio De Scalzi e il famoso tenore internazionale Fabio Armiliato che sarà accompagnato al piano dal maestro Fabrizio Mocata. I biglietti possono essere acquistati presso la Lilt di corso Mombello 49 a Sanremo (dal lunedì al venerdì 9/12 – 15/17) oppure chiamando il numero 348 41 29 456.