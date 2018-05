Bolkestein, Iacobucci ( FdI): “Oggi un giorno speciale per gli operatori liguri”

Liguria. Fratelli d’Italia ha depositato oggi alla Camera una proposta di legge per risolvere “definitivamente” la questione delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo. “Negli ultimi anni, sotto la scure di una errata applicazione della direttiva Bolkestein, ha generato allarme e bloccato gli investimenti in un settore che conta più di 30mila aziende balneari con il loro indotto”.

“Con questa proposta - spiegano i deputati Riccardo Zucconi e Carlo Fidanza, primi firmatari insieme alla presidente del partito Giorgia Meloni – intendiamo fare né più né meno di quello che hanno fatto altre nazioni europee, che hanno tutelato le loro imprese senza incorrere in sanzioni comunitarie. Proponiamo quindi di estendere la durata delle concessioni in essere di 75 anni, proprio come hanno fatto in Spagna. Prevediamo inoltre un regime di evidenza pubblica soltanto per le nuove concessioni, che potranno avere una durata tra i 20 e i 30 anni determinata dai comuni”.

E concludono: “Se c’è la volontà politica, questo testo può essere approvato in poche settimane senza particolari problemi ed essere successivamente difeso in sede Ue dal governo che verrà, ponendo così fine a una annosa questione che sta minando un settore trainante del nostro turismo”.