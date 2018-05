Bilancio partecipativo a Ventimiglia, fino al 7 maggio si possono votare i progetti presentati dai cittadini

Ventimiglia. C’è tempo sino a lunedì 7 maggio per scegliere come usare 100.000 € del bilancio comunale tra i progetti presentati dai cittadini di Ventimiglia.

Chi può votare? Ogni cittadino residente a Ventimiglia maggiorenne.

Dove? In Biblioteca Aprosiana, in piazza Bassi, in centro, accanto alla Chiesa Sant’Agostino.

Quando? Oggi dalle 8:30 alle 13 e lunedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 19.

Come? Hai a disposizione 3 voti, ognuno per fascia di importo: basta barrare con una X i progetti prescelti sul codice numerico.

FAC-SIMILE SCHEDA VOTO: