Biblioteca civica di Sanremo senza wifi, dal Comune: “Sarà riparato entro fine mese”

Sanremo. Dalla fine dello scorso febbraio la biblioteca civica di via Carli e alcune zone del cento cittadino sono sprovviste del servizio comunale di wifi. La causa? Un guasto alla fibra ottica sul quale da due mesi non si è ancora opportunamente messo mano.

Sì, “non si è ancora opportunamente messo mano”, in quanto, interpellati sul caso nelle scorse settimane, gli uffici predisposti di Palazzo Bellevue hanno fatto attendere a lungo la loro risposta che, arrivata soltanto questa mattina, dice: «Stiamo affidando i lavori per la riparazione. Entro fine mese dovrebbe essere risolto».

In più di 60 giorni, dunque, l’opera di ripristino del servizio, indispensabile per gli studenti e tutti coloro che si recano in biblioteca per fare ricerche, approfondire concetti, nonché consultare volumi online e accedere ai vari siti internet, non è ancora stata assegnata. Le ragioni possono essere le più diverse, fra queste i tempi burocratici e tecnici sono i più condivisibili.

Ma intanto che questi vengano smaltiti e il “fine mese” indicato nell’e-mail giuntaci dal Municipio arrivi, continuano a crescere i disagi per tutti i fruitori della biblioteca civica, studenti in primis, soprattutto universitari fuori sede che alla “Corradi” in questi giorni stanno preparando gli esami per i prossimi, imminenti appelli, se non scrivendo la tesi. E poi ci sono anche i ragazzi delle medie, quelli delle superiori, fra cui i prossimi maturandi, senza dimenticare quei cittadini desiderosi di acculturarsi un po’ o semplicemente bisognosi di chiarire alcune nozioni che non disponendo di una connessione internet domestica o mobile in una biblioteca dovrebbero trovare tutti gli strumenti necessari per soddisfare le loro necessità.

La questione biblioteca civica di Sanremo, tuttavia, non si esaurisce qui. Al riguardo ci limitiamo a riportare l’esaustiva lettera inviataci il 27 aprile 2018 da una nostra lettrice e che non avevamo ancora reso nota poiché in attesa della risposta da parte del Comune: