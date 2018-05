Barbara D’Urso e Milly Carlucci a Sanremo 2019? Si parla di un “piano segreto”

Sanremo. Dopo il “É quasi fatta” del dg della tv di Stato, Mario Orfeo, sul papabile Baglioni-bis, circolano nuovi rumors sulla prossima edizione del Festival.

Secondo Vero Tv a calcare il palco della kermesse canora 2019 nelle vesti di co-conduttrici potrebbero essere Barbara D’Urso e Milly Carlucci, in questa stagione televisiva campionesse (molto discussa la prima con il suo Grande Fratello) di share.

Per la rivista fra le due ci sarebbe addirittura un “piano segreto” che, tuttavia, al momento non trova nessuna conferma né dalle rispettive presentatrice né dalle reti per cui lavorano da decenni.

E al riguardo, con la D’Urso a Sanremo, dopo Maria De Filippi e Michelle Hunziker, un altro volto storico di Mediaset approderebbe, temporaneamente, in Rai. Staremo a vedere!