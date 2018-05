Bajardo, in arrivo Internet a banda larga su tutto il territorio comunale

Bajardo. Buone notizie per residenti e turisti. La Giunta ha approvato uno schema di convenzione tra il Comune ed Infratel Italia per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga con intervento pubblico diretto nelle ” aree bianche” del territorio comunale. Per “aree bianche” si intendono quelle zone dove gli operatori di telecomunicazioni privati trovano solitamente non conveniente investire per ragioni sia economiche che finanziarie.

“La disponibilità di connessioni al servizio internet a banda ultra larga (ovvero ad almeno 30 Mbps – Mega bit per secondo) – si legge neella delibera di Giunta – è un volano essenziale per lo sviluppo economico del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea”.



La Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, ha l’obiettivo di garantire entro il 2020, attraverso un apposito Piano strategico, una velocità di connessione di almeno 100 Mbps all’85% della popolazione e di almeno 30Mbps al 100% dei cittadini, nonché una copertura ad almeno 100 Mbps di velocità di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare) e aree industriali.