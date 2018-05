Imperia. La Sezione Anpi “Fischia il Vento” della Camera del Lavoro e la Segreteria della Camera del Lavoro di Imperia esprimono totale vicinanza e solidarietà alla Sezione Anpi di Bordighera per il vile attacco che ha subito la scorsa notte.

“Non è il primo episodio di intolleranza vile ed ignorante contro chi ha combattuto per la nostra libertà. Segno che anche nella nostra Provincia non dobbiamo abbassare la guardia contro il riaffiorare di idee fasciste e di episodi che si stanno manifestando con preoccupante frequenza. Non smetteremo mai di difendere e sostenere gli ideali della Resitenza e della Democrazia” – dicono per la Sezione Anpi “Fischia il Vento” Alixia Patri e per la Camera del Lavoro di Imperia Fulvio Fellegara.