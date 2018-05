Per tutta la settimana, da oggi fino al 26 maggio, le Province di Savona e Imperia saranno percorse da un camion vela che vuole ricordare i quarant’anni dell’introduzione della legge 194 sull’aborto in Italia.

Il camion vela toccherà tutti i principali centri della Riviera di Ponente, da Varazze a Ventimiglia passando per Albenga ed Imperia, ed è stato reso possibile grazie all’adesione alla campagna nazionale di ProVita Onlus da parte delle associazioni locali Scienza & vita Savona, Scienza & vita Varazze e Citizengo oltre che al contributo economico di moltissime persone.