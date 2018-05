Arma di Taggia, la Croce Verde organizza un nuovo corso di BLSD A-B e di PTC

Taggia. La Croce Verde Arma Taggia organizza un nuovo corso di BLSD A-B (basic life support defibrillation) rivolto a tutti i cittadini che vogliono imparare ad eseguire le tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare, sanitari e soccorritori. Terrà inoltre un corso di PTC (prehospital trauma care), il corso è destinato a tutti coloro che ambiscono ad acquisire ed affinare le proprie competenze in merito alla gestione del trauma, e a tutti i volontari che operano nell’ambito del soccorso.

I corsi si terranno presso la sede della pubblica assistenza, in via Aurelia 48, ad Arma di Taggia, nella giornata di venerdì 01 giugno e sabato 02 giugno. Per prenotarsi è necessario rivolgersi in sede entro il 28 maggio dove verranno fornite tutte le informazioni utili, telefonare al 0184-43432 oppure: info@croceverdearmataggia.it .