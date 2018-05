Arma di Taggia, incendio di auto parcheggiate: non escluso il dolo

Taggia. E di tre auto in fiamme il bilancio dell’incendio in via Colombo ad Arma. Erano circa le 0.30 della notte appena trascorsa quando il rogo si è sviluppato nel parcheggio delle ex scuole elementari.

Le fiamme, alte, sono state spente dall’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo. Presenti sul posto anche i carabinieri della locale Stazione. Le indagini sono in corso. Non si esclude la natura dolosa dell’incendio