Arma di Taggia. Una ventina di studenti dell’istituto comprensivo “Pastonchi” di Arma di Taggia hanno visitato ieri pomeriggio la sede di Imperia Tv nella zona di Costa d’Oneglia. Guidati dalla tutor Sonja Ferrero, ragazze e ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni sono stati accolti dalla responsabile Lorella Zunino e dal giornalista Andrea Pomati. Gli alunni stanno seguendo un PON (Progetto Operativo Nazionale) finanziato dalla Comunità Europea e sostenuto dal Miur, Ministero Istruzione Università Ricerca.

Per due ore hanno seguito con grande interesse le spiegazioni degli esperti di Imperia Tv, emittente storica nata nel dicembre del 1986, sia riguardo i contenuti giornalistici che quelli tecnici/tecnologici. Con loro anche il giornalista Renzo Balbo che ha curato le diverse tappe del progetto, passando attraverso le redazioni di R24Radio, La Stampa e Il Secolo XIX, i luoghi simbolo della storia moderna della zona come il Casinò e il teatro Ariston, prima di tornare a far visita a Riviera24.it e concludere a inizio giugno con due lunghe dirette da R24Radio.