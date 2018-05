Sanremo. Vengono da tutta Italia i 12 finalisti selezionati per la terza edizione dell’Ariston Comic Selfie che, il 30 e il 31 maggio, si daranno battaglia a colpi di risata sul palco del celebre Teatro Ariston.

“Lo scopo di questo spettacolo è quello di dare una possibilità concreta a nuovi artisti del web, permettendogli di dare libero sfogo al proprio talento su uno dei palchi più famosi d’Italia”, dichiarano gli organizzatori in merito alla manifestazione che richiede un lungo e duro lavoro, ma ricco di soddisfazioni.

In questi anni infatti l’Ariston Comic Selfie è diventato un evento sempre più grande ed importante per gli addetti ai lavori, per questo motivo è stato raddoppiato l’appuntamento con due serate ricche di divertimento ed ospiti speciali.

Durante la prima serata dallo spettacolo, che si terrà il 30 maggio a partire dalle 17, i ragazzi selezionati si esibiranno con le performance che hanno permesso loro di raggiungere questo importante traguardo, si tratta dunque di materiale edito, ma che permetterà al pubblico di conoscere meglio i concorrenti. La serata finale del 31 maggio, con inizio alle 21,15, si svolgerà in maniera canonica con esibizioni, questa volta inedite, votazioni e infine premiazioni.

Tra i conduttori, oltre ad Edoardo Mecca, web star e già conduttore della manifestazione lo scorso anno, lo showman Leonardo Fiaschi, la padrona di casa Chiara Magliocchetti e la cantante, attrice e conduttrice Diana del Bufalo.

I vincitori saranno in totale nove, con tre vincitori per ogni sezione del concorso ovvero l’Ariston Comic Selfie, l’Ariston Comic Selfie Parody e l’Ariston Selfie Poetry. A votare sarà il pubblico del web e quello presente in sala tramite sms e infine la giuria composta da Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, Red Ronnie, Danila Confalonieri, responsabile ufficio promozione culturale Siae, Isabella Biffi, cantautrice e regista, Giuseppe Conte, poeta e l’artista Marco Lodola, autore del logo dell’evento.

Il compito di curare il backstage è affidato al Progetto Cat, composto da due ragazzi in gara lo scorso anno che si aggiudicarono il primo premio nella categoria Ariston Comic Selfie. Si tratta di un ritorno gradito che dimostra quante opportunità e strade possa aprire questo concorso dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni.

La parte musicale nelle due serata sarà curata da un’eccellenza sanremese, la dj Georgia Mos, diventata a tutti gli effetti un’artista internazionale, capace di farsi largo in un settore che vede prevalentemente coinvolti gli uomini: “Sono onorata di far parte di questo progetto, per me è un’emozione doppia perchè si tratta della mia città, ma questa non è la mia prima volta su questo importante palco che mi ha praticamente vista crescere. Viaggio tanto, ma amo tornare qui“, dichiara la giovane dj ventisettenne.

I voti ricevuti in totale in queste fasi di selezioni sono stati oltre 40.ooo mila e tra le città che più hanno votato figurano Roma, Napoli e Milano, sintomo del successo sempre maggiore che l’evento, anno dopo anno, sta riscuotendo in tutta Italia.

I finalisti per la sezione dell’Ariston Comic Selfie sono Marco Calcagno e Nicola Fazio, Raffaello Corti, Umberto Maria Sasso e Giuseppe Tubaldi, William Volpicella e Valentina Gadaletta, Vittorio Pettinato e Matteo Portinari. Per la sezione Parody: Carla Zarbá, Maria Esposito e Carmine Bassolillo, Crescenzo Greco e Mario Barone, Gioacchino Gargano. Per la sezione Poetry: Emanuele D’Amico, Shany Martin, Valentina carinato.